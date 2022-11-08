Жительница Обнинска пожаловалась губернатору на вывеску с восточным акцентом

Тема мигрантов в Обнинске не утихает уже несколько лет, но на этой неделе она разгорелась с новой силой. А все потому, что жительница наукограда на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши оставила занимательное фото местного ларька с лепешками.

Фото было сделано на Аксеновском рынке, что в принципе говорит уже о многом, так как этот райончик уже давно известен своими азиатскими забегаловками и специализированными магазинами с восточной одеждой.

А если конкретнее, то возмутило горожанку зазывающая посетителей вывеска, написанная с акцентом: «Стой, а ти купиль лепошка дамой?». Кстати, ранее жители уже негодовали по поводу пивной «Мам, я в хлам» и детского магазина с названием, вызывающим нецензурные ассоциации.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.