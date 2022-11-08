Ученый из Обнинска получил госнаграду

Как сообщили в правительстве Калужской области в понедельник, 7 ноября, президент Владимир Путин подписал указ о награждении обнинского ученого Юрия Виноградова медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Свою награду он получил за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.

Четыре года назад Юрий Анатольевич возглавил федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук», который находится в наукограде.

- Среди его научных достижений – создание первого в Арктической зоне РФ сейсмоинфразвукового комплекса «Апатиты» и первого в Арктике пилотного комплекса для контроля айсбергообразования, - уточнили в правительстве региона.

Кроме того, Виноградов разработал мобильные комплексы для инфразвукового контроля траекторий отделяющихся частей ракет-носителей «Протон» и «Ангара» и высокоточного определения мест их падения.

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