Обнинская «МногоМама» раскритиковала «сбор всяких средств» для мобилизованных, а в ответ раскритиковали ее

Крайне щекотливая и неприятная ситуация сейчас сложилась среди обнинских женщин, занимающихся сбором гуманитарной помощи мобилизованным в Ногинске. Одна из представительниц движения обнинских «МногоМам» дала на телевидении интервью в котором раскритиковала чаты, собирающие средства на покупку сапогов и медикаментов для бойцов.

Чаты по сбору гуманитарки появились в Обнинске и окрестностях практически сразу после объявления о частичной мобилизации. Первыми между собой скоординировались рукодельницы, которые вязали теплые носки и шапки, а также жили обмундирование для наших ребят. Далее подтянулись общественники и локальные чаты, созданные буквально из соседей, например, сообщество жилого комплекса «Олимп» - «Своих не бросаем».

В общем, чатов сейчас много, и как правило их деятельность очень хорошо скоординирована – кураторы держат непосредственную связь с мобилизованными и их руководством, с медсанчастью учебки, а также прислушиваются к советам первого обнинского добровольца, командира штурмовой группы Отдельного добровольческого батальона 5Z Барс Юрия Смолина, который точно знает что и в каком количестве требуется бойцам.

Когда в тылу согласья нет...

Казалось бы – какие тут могут быть проблемы? Ведь никто не собирает какую-то ненужную, лишнюю ерунду – все сборы ведутся в соответствии с потребностями самих бойцов, публикуются финансовые отчеты, все вполне себе прозрачно. Каждый чат – по-своему молодец. Но на днях выходит интервью, в котором многодетная мама и жена мобилизованного неожиданно заявляет, что не понимает, для чего нужны «чаты по сборам всяких средств».

- Я не понимаю откуда берутся эти списки, - заявила женщина. - Собирают резиновые сапоги, самые дешевые по 400 рублей. Я спросила у мужа нужны ли ему такие? Он сказал, нет, это - убийство для ног. Лучше закупать сапоги ЭВА, они дороже в четыре раза, но зато принесут больше пользы. Не знаю, почему собираются такие вещи…

Также «МногоМама» заявила, что с медициной в Ногинске все в порядке, ее достаточно и медикаменты мобилизованным не нужны. Досталось и обнинской мэрии. Дескать во время своего визита мэр Татьяна Леонова лично общалась с мужем МногоМамы и тот заявил, что на роту требуется четыре военных навигатора - мол, вот это реально то, что нужно, а не вот эти вот ваши шапочки-носочки. По ее словам, администрация в курсе этой просьбы, но ничего так до сих пор и не сделала, поэтому, видимо, женщинам придется открывать сбор на навигаторы.

После выхода интервью представительницы чатов очень обиделись и заявили, что нехорошо это – так обесценивать чужую работу, к тому же не зная всех тонкостей. Мол, они своими силами пытаются обеспечить своим мужьям, братьям и сыновьям надежный тыл, а кто-то берет и просто в пух и прах разносит их работу.

В мэрии не обиделись, но заявили, что город держит постоянную связь непосредственно с командиром и оказывает помощь по запросу. Например, одной из просьб были мини-планшеты и пауэрбанки, которые уже переданы бойцам. По навигаторам информацию уточнят и сообщат дополнительно чуть позже.

Секрет самых дешевых сапог

Что касается «самых дешевых сапогов по 400 рублей», то тут все оказалось очень просто:

- Мы напрямую общаемся с заводами, и собственник дал нам на сапоги цену ниже закупочной. Это очень качественные хорошие сапоги, которые пригодятся военным и прослужат им очень долго, - объяснила представительница чата «Наше дело 40» . – Очень неприятно, когда говорят такие ничем не подтверждённые вещи. Всё наше дело направлено на помощь нашим бойцам, нам помогают неравнодушные люди, многие предприниматели и заводы также откликнулись на наши просьбы и работают с нами напрямую.

Что же касается лекарств, которые собирают в чатах, то наименования препаратов лично указывал Юрий Смолин, также данные поступали и от самой медсанчасти учебки. То есть никто никакой самодеятельностью не занимался, а закупал исключительно то, что реально было нужно.

Тем не менее дискуссии в комментариях было уже не миновать. Куратор МногоМам заявила, что лекарства для Ногинска будто бы вообще отправляются как в бездонную бочку. Мол, вся Калужская область всё везёт и везёт туда лекарства, а там все мало. И вообще надо бы ревизию медикаментов там провести. Другие же уверены, что в осенний период антибиотики и антипростудные препараты - это расходный материал, который требует регулярного пополнения. Так что ничего удивительного в сборе лекарств нет.

По итогу, осадок у обнинских женщин остался самый неприятный – старались ведь сделать доброе дело, а кто-то взял и заявил, что это никому не нужно, и сапоги у них видите ли самые дешевые…

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