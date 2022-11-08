В Обнинске строители отдают дом на улице Комсомольской задаром

Как сообщила в понедельник, 7 ноября, на планерке в администрации Обнинска главный архитектор города Ольга Лапина, на улице Комсомольской был остановлен снос аварийных домов. Причиной тому стало отсутствие ограждения. Ранее на эту проблему обратили внимание жители в социальных сетях.

По словам Лапиной, 27 октября компании СМУ «Мособлстрой» был выдан ордер для проведения земельных работ и установки ограждений. Последний пункт должным образом выполнен не был, в результате чего работы пришлось остановить и огородить стройплощадку временной сеткой. В течение двух недель здесь поставят более основательный забор, отвечающий требованиям ГОСТа.

К слову, сами строители время даром не теряют. Недавно компания СМУ «Мособлстрой» разместила на «Авито» объявление о «Доме из бруса под разбор». Речь идет как раз об упомянутых домах на Комсомольской. В объявлении говорится, что дом под разбор отдается безвозмездно, нужно лишь самостоятельно вывести брус. Так что, вероятно, через две недели огораживать будет уже и нечего - жители сами все растаскают.

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