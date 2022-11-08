Дети, пострадавшие от упавшего в Обнинске дерева, находятся в стабильном состоянии

В понедельник, 7 ноября, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко сообщил о состоянии двух детей, на которых рухнуло дерево возле торгового центра в Обнинске. По его словам, состояние малышей стабильное.

- Ухудшений нет, врачи продолжают проводить назначенный курс лечения, - заявил руководитель регионального Минздрава.

Напомним, 30 октября в наукограде возле торгового центр «Обними» произошло ЧП – ураганный ветер повалил дерево, которое упало на машину. В результате пострадали два ребенка – 2-летний мальчик и девочка. После обследования в обнинской КБ-8 их по санавиации доставили в Калугу.

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