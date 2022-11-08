Обнинские коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы

В понедельник, 7 ноября, в администрации Обнинска прошла традиционная планерка.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства Андрей Беликов, с приходом заморозков МПКХ перешло на круглосуточный режим работы. Спецтехника полностью готова к работе.

По его словам, за прошедшую неделю коммунальщики несколько раз обрабатывали улицы реагентами, на что ушло порядка 27 кубометров песко-соляной смеси.

Также в эти дни они очищают ливневые решетки от опавшей листвы и проводят ямочный ремонт. В частности, дыры уже залатали на дороге, ведущей к приемному покою клинической больницы №8. В течение этой неделе отремонтируют привести в порядок проезд от улицы Любого до Кутузова, отремонтируют дублеры на проспекте Маркса и улице Гагарина, а также залатают дыры на Комсомольской, Парковой и Дачной.

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