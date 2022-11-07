Скончался первый обнинский знаток телеигры «Что? Где? Когда» Сергей Ершов

В пятницу, 4 ноября, после тяжёлой болезни ушёл из жизни обнинец Сергей Ершов - один из первых знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?».

Как сообщили в самом интеллектуальном клубе, Сергей дебютировал в игре, вышедшей в эфир 24 декабря 1977 года, став одним из самых ярких знатоков 70-х.

- Телезрители со стажем помнят, что в 2001 году Сергей был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков, - добавили в клубе.

Ершов никогда не терял связи с игрой «Что? Где? Когда?» - посещал игры в качестве зрителя, беседовал с новыми молодыми знатоками. Более того, он лично тренировал в Обнинске интеллектуалов, любящих эту игру, и в прошлом году был ведущим чемпионата наукограда по ЧГД, который прошел в Точке кипения ИАТЭ.

Приносим соболезнования родным и близким Сергей Ершова.

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