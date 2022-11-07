У обнинского экоцентра появится граффити с сортирующей мусор белкой

На днях обнинский художник Сергей Гребенкин приступил к созданию своего нового творения. На сей раз тематическое граффити он создает на стене городского экоцентра на Комарова,1. Главным героем станет «белка, разделяющая мусор в хорошем настроении». Данный рисунок жительницы Наро-Фоминска победил на конкурсе, где выбирали будущий эскиз для стены.

Экоактивисты уверяют, что это будет не просто рисунок, а тематический мурал с секретом, который не только будет отражать общую тематику экоцентра, но и будет содержать некую интерактивную составляющую, а также узнаваемые символы наукограда. Главный же посыл будет прежний – жить экологично!

В эти дни Сергей Гребенкин активно занимается творчеством, а жители Обнинска с нетерпением ждут появления нового граффити. Напомним, ранее художник изобразил небезызвестную бабушку с красным знаменем и мурал в честь медиков МРНЦ.

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