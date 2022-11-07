В Обнинске снова начались серьезные проблемы с общественным транспортом

В понедельник, 7 ноября, жительница Обнинска вынуждена была обратиться через соцсети к губернатору Владиславу Шапше из-за проблем с муниципальным транспортом.

По ее словам, с февраля 2020 года водители ОПАТП нарушают расписание.

- Вот только сегодня невозможно было уехать почти 30 минут на «Тройке», - пожаловалась женщина. - В период с 7:44 до 8:14 вместо четырех был только один автобус в 7:53 малой вместимости и переполненный. Данный перевозчик, не имея достаточного количества водителей и автобусов, начал выполнять рейсы по новым маршрутам - №2, АБЗ и №5 - в ущерб №3.

В мэрии города пояснили, что по 3-у маршруту действительно могут быть срывы рейсов. Это якобы связано с технической неисправностью автобусов.

- К сожалению, пока точных сроков решения вопроса сказать не можем, специалисты постараются устранить неполадки в кратчайшие сроки, - заявили в администрации города.

Примечательно, что в этот же день руководитель ОПАТП Леонид Тюленев заявил о том, что на предприятии есть другая основная проблема – недобор 30 водителей! Ситуацию попытаются исправить в течение месяца.

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