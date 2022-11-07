Губернатор Калужской области пополнил правительство выходцами из Обнинска

В понедельник, 7 ноября, состоялась очередная планерка губернатора. Одной из тем стало защита региона от фейков и последующие в связи с этим преобразования.

Как заявил Владислав Шапша, пандемия коронавируса и специальная военная операция показали, как осуществляется влияние через источники информации.

- Мы прекрасно видим, как идет иформационно-психологическая война против России. Наши враги этого даже не скрывают, - заявил глава региона. – Поэтому мы должны уверенно продолжать нашу информационную политику, предоставлять жителям объективную и достоверную информацию о существующей ситуации и позитивных изменениях в жизни региона и страны в целом, защищать граждан от фейков.

В связи с этим Шапша принял решение перевести блок медиа в ведение администрации губернатора. Карине Башкатовой поручено организовать этот процесс в кратчайшие сроки и эффективно продолжать информировать жителей о работе органов власти, а также выстроить новую модель работы с медиа-отраслью.

Стоит отметить, что буквально на прошлой неделе Шапша наградил начальника отдела по связям со СМИ Обнинского горсобрания Андрея Илиницкого медалью «За заслуги перед Калужской областью III степени». До этого Андрей Анатолиевич долгие годы руководил пресс-службой обнинской администрации и непосредственно работал бок о бок с Владиславом Валерьевичем, когда он являлся управделами, а потом возглавлял обнинскую мэрию.

Многие эксперты после объявления о новом статусе медиа-блока, начали прогнозировать скорейшее повышение Ильницкого и его переход на работу в администрацию губернатора, тем более, что сейчас для этого появился такой отличный повод. И они оказались правы.

Сразу после планерки Владислав Шапша у себя в соцсетях объявил о том, что Андрей Ильницкий назначен на позицию советника губернатора, который будет содействовать реализации государственной информационной политики. Ответственным же за данное направление назначен Илья Зенов в должности начальника управления - заместителя руководителя администрации губернатора Калужской области.

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