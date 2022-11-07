Работа музыкальной академии в Обнинске завершилась Гала-концертом с Юрием Башметом

В воскресенье, 6 ноября, в Обнинске завершилась Музыкальная академия атомных городов под патронажем Юрия Башмета.

78 юных и талантливых детей из 20 городов в течение пяти дней получали новые знания, навыки и опыт. Их обучали ведущие музыканты страны.

Лучшие из лучших после прослушивания попали в оркестр под руководством маэстро. Финалом академии стал Гала-концерт в Доме ученых.

- Всем участникам академии - одаренным ребятам из Обнинска и атомных городов - желаю успехов, свершений и побед, - написала в соцсетях глава администрации Татьяна Леонова.

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