Обнинский «Квант» одержал крупнейшую победу на профессиональном уровне, разгромив курский «Авангард»

Болельщики обнинского футбольного клуба уже давно соскучились по той игре, которую на этих выходных показал «Квант» - наши ребята буквально разгромили курский «Авангард», идущий на втором месте!

Обнинцы оформили самую крупную на данный момент победу на профессиональном уровне, обыграв соперников со счетом 5:1.

- Помимо феерии голов этот матч ознаменовался еще несколькими важными событиями: первые голы на профессиональном уровне забили 19-летний воспитанник Марат Волков и 17-летний Артемий Осицин, - подчеркнули в клубе.

Кроме того, дебют на профессиональном уровне состоялся у 17-летнего воспитанника Кирилла Хасянова и 16-летнего Никиты Андронова.

Следующим матч «Квант» проведет дома в ближайшую среду в 14:00 с тульским «Арсеналом-2».

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