Обнинскому ГДК исполнилось полвека

В пятницу, 4 ноября, Городской Дворец Культуры в Обнинске отпраздновал свое 50-летие. Об этом сообщила глава администрации Татьяна Леонова.



Именно в ГДК проходят самые крупные мероприятия городского, областного и даже всероссийского уровня. Вся деятельность направлена на духовное и культурное развитие населения.



В этот день все места в зале были заняты. Многие жители наукограда пришли, чтобы поздравить это учреждение с юбилеем.



- Впереди у нас много планов, всегда будем поддерживать Городской Дворец Культуры во всех начинаниях, - написала в соцсетях Татьяна Николаевна.

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