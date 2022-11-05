Обнинскому ГДК исполнилось полвека
В пятницу, 4 ноября, Городской Дворец Культуры в Обнинске отпраздновал свое 50-летие. Об этом сообщила глава администрации Татьяна Леонова.
Именно в ГДК проходят самые крупные мероприятия городского, областного и даже всероссийского уровня. Вся деятельность направлена на духовное и культурное развитие населения.
В этот день все места в зале были заняты. Многие жители наукограда пришли, чтобы поздравить это учреждение с юбилеем.
- Впереди у нас много планов, всегда будем поддерживать Городской Дворец Культуры во всех начинаниях, - написала в соцсетях Татьяна Николаевна.
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