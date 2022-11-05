В День народного единства мобилизованный из Обнинска расписался с возлюбленной в учебке

В пятницу, 4 ноября, когда в России отмечали День народного единства, мобилизованный из Обнинска Евгений и его невеста Сабина решили создать семью.

Как рассказала мэр наукограда Татьяна Леонова, когда она ездила проведать наших бойцов в учебку Ногинска, один из них рассказал ей, что хочет зарегистрировать брак со своей любимой, причём именно в праздничный день

- Но отлучиться для покупки обручальных колец возможности не было и организовать церемонию на службе было крайне непросто, - говорит Леонова.

Поэтому она вместе с обнинским депутатом Вадимом Макаровым решила подарить новоиспечённым супругам обручальные кольца и помочь организовать роспись в Ногинске, куда специально поехала руководитель обнинского ЗАГС Лидия Синецкина.

Так что в День народного единства в нашем городе стало на одну семью больше.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.