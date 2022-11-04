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В Обнинске отказались от убранства города к Новому году, но сэкономить все равно не получилось

Диана Коршикова
Опубликовано: 04.11.2022 15:40 0 247
В Обнинске отказались от убранства города к Новому году, но сэкономить все равно не получилось

На этой неделе мэр Обнинска Татьяна Леонова заявила, что власти города приняли решение в этом году не тратить бюджетных средств на новогоднее убранство города. Вместо этого наукоград украсят игрушками, сделанными своими руками. Это предложение уже поддержали школы, предприятия и общественники.

Идея хорошая, но тогда возникает логичный вопрос: а что власти будут делать с сэкономленными средствами? Может быть, направят их на помощь военнослужащим (как в Калуге) или еще куда-то? Этот вопрос мы задали непосредственно самой Татьяне Леоновой.

По ее словам, новые игрушки действительно город закупать не будет – развесят прошлогодние. Однако о сэкономленных средствах, увы, речи не идет, ввиду того, что в этом году бюджет города в принципе дефицитный, так как доходы стали ниже.

- Кроме того, у нас увеличились траты так как мы оказываем соцподдержку семьям мобилизованных – бесплатное горячее питание детей в школах и освобождение платы за детские сады, - пояснила Татьяна Николаевна.

Как отметила Леонова, город делает все, чтобы выполнить все социальные обязательства перед населением и продолжать начатые проекты. Свободных денег, даже без закупки новогодних игрушек, в бюджете нет. 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 04.11.2022 15:40 0 247
Тэги: обнинск власть праздник
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