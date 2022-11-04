В Обнинске в честь Дня народного единства раскрыли огромный триколор

В пятницу, 4 ноября, в Обнинске состоялась акция «Мы едины! Мы вместе! Мы сильны!», посвященная Дню народного единства.



Праздник на площади возле «Плазы» начался с марша детей, держащих в руках флаги России. К обнинцам присоединились и ребята из Донецкой республики.



После этого Волонтеры Победы раскрыли огромный триколор, который зрелищно развевался на ветру.



На его фоне с авторской песней о России выступил Игорь Милюков. Вокальный коллектив из двух задорных девушек исполнил песню про Обнинск.



На акции помимо всех горожан были юные кадеты, а также представители администрации и волонтерских организаций.



- Сегодня здесь собралось очень много волонтеров и людей, которые неравнодушны, - произнесла мэр Обнинска Татьяна Леонова. - Мы с вами едины, потому что все нацелены на одну задачу - на нашу победу.



В финале все участники и зрители собрались у флага под песню «Я русский».

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