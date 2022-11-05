Районы, кварталы Обнинска: культурные здания на контрасте с разрисованным туалетом и рынком

Продолжаем нашу рубрику Районы, кварталы. В ней мы рассказываем о разных местах Обнинска.

Раньше центром наукограда была Аксёновская площадь. На ней проходили самые крупные мероприятия. Летом жители отмечали здесь День города, а зимой встречали Новый год возле главной ёлки.



Но времена меняются. В 2010 году построили самый крупный в наукограде торгово-развлекательный комплекс «Триумф Плаза», который быстро сместил фокус внимания на себя. Теперь весь движ проходит именно там.



Однако про улицу Аксёнова никто не забыл. Ведь здесь есть церковь, здания культуры, магазины, рынок и молодая достопримечательность. О том, что стало с этим районом сейчас и об отголосках прошлого, читайте в нашем репортаже.



Храм Рождества Христова построили в 2001 году.



Его создавали по проекту собора Александра Невского в Варшаве, судьба которого стала печальной. Он простоял всего три года, в 1915 году немецкие войска ворвались туда и стали использовать в своих целях.

Обнинский же храм вот уже больше 20 лет в своих стенах принимает горожан, здесь проводятся богослужения и православные праздники. Кстати, именно храм предоставил свои помощения для обнинских рукодельниц, которые кроили, шили, а потом отсюда же отправляли обмундирование для мобилизованных.

Рядом с храмом расположился романтичный памятник святым Петру и Февронии Муромским, которых считают символом любви и верности.



Это молодая достопримечательность наукограда. Скульптуру весом 800 килограммов установили в 2017 году. На ее торжественное открытие пригласили три супружеские пары: одна отметила «бриллиантовую свадьбу», другая «золотую», а третья только вступила в семейную жизнь. Именно они перерезали красную ленту.

Центральную городскую библиотеку основали в 1975 году. Она лидирует по количеству посещений - за год их насчитывается более 57 тысяч.



Библиотека регулярно проводит мероприятия для жителей всех возрастов. Кстати, в ней можно найти большой стенд с комиксами. Правда, молодежь расхватывает их как горячие пирожки.

Вторую музыкальную школу в городе построили в 1981 году. Тогда музыкальное образование было настолько популярным, что все желающие учиться не вмещались в одну.

Пару лет назад возле нее установили необычные тематические парковки для велосипедов в виде скрипичного ключа.



Рядом со входом в ДШИ № 2 стоит величественная скульптура, однако такой она становится только после того, как подойдешь рассмотреть ее поближе. Издалека она выглядит как большой камень.



«Икар» установили в начале 90-х. Материалом для изготовления стал гранит крайне низкого качества.



«Универмаг Центральный» открыл свои двери для советского народа в 1984 году.



В «нулевых» возле парадного входа был парапет. Он стал любимым местом для молодежи. Обычные девушки и парни, представители разных субкультур тусовались там по вечерам. Они пили алкоголь и шумели.



Видимо, это изрядно надоело жителям домов поблизости. В какой-то момент рабочие просто разобрали парапет. После этого молодым людям было не на чем сидеть, поэтому они покинули это место и начали искать ему замену.



Продолжая тему молодежи, нельзя не вспомнить и про легендарный ночной клуб «Арена».



Его основали в 1993 году. В программу входили абсолютно разные направления музыки. У кого-то это место связано с весельем, беззаботностью или первой влюблённостью, а кому-то запомнились барные стойки длиною 10 метров. Теперь на месте клуба - деловой центр.



Этот общественный туалет уже давно не выполняет предназначенных для него функций, но здешние вандалы нашли ему новое применение. Стены здания превратились в арт-объект, разрисованный граффити и «увековечиванный» именами самих художников.





Две вещи, которые остаются на Аксёнова неизменными: рынок и огромная стая голубей.

Сейчас появилось множество интернет-магазинов, в которых можно найти все, что душе угодно. Эпоха примерки джинсов на картонке, к счастью или к сожалению, прошла.

Но жители все равно приходят сюда то ли по привычке, то ли в надежде, что здесь продукты и товары качественнее. Как бы там ни было, а споры с продавцом, что яблоки не из Краснодара, а из Воронежа, торги до последнего и советы незнакомцев, что лучше купить, вызывают приятную ностальгию.

Для голубей это в прямом и переносном смысле хлебное место.

Этот район без малейшей нотки пафоса - не увидеть изысканных домов, множества шедевров архитектуры, нет какого-то единого стиля. Но именно поэтому он выглядит просто и естественно. Здесь просматривается городская жизнь. Такой, какая она есть на самом деле.

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