Власти Обнинска не будут тратить бюджетные деньги на новогодние украшения для города

Наступил ноябрь, в Обнинске уже выпал первый снег. Это значит, что к нам потихоньку подкрадывается предновогодняя суета.



Украшение квартиры к празднику - для многих семейная традиция или, по крайней мере, приятное времяпрепровождение. Мы покупаем разноцветные гирлянды, игрушки, мишуру, достаем из закромов елку или ищем живую.



А вот нарядить целый город - задачка более сложная и затратная. В этом году в администрации Обнинска решили не расходовать бюджетные деньги, а украсить город игрушками, которые жители сделают своими руками. Об этом в среду, 2 ноября, сообщила Татьяна Леонова.



Предложение сразу же получило отклик от школ, предприятий и общественных организаций.



У дизайнеров возникла идея снимать на видео мастер-классы, чтобы любой желающий смог создать новогоднее украшение.



- Начнём записывать и публиковать их на следующей неделе, а если у вас есть свои лайфхаки, то ждём их, - написала Татьяна Николаевна в своих соцсетях.

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