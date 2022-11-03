Врачи успешно прооперировали девочку, пострадавшую из-за падения дерева в Обнинске

Глава Минздрава Калужской области Константин Пахоменко в четверг, 3 ноября, сообщил о том, как сейчас себя чувствуют дети, пострадавшие от падения дерева в Обнинске.

- По мальчику провели телемедицинскую-консультацию с клиникой Рошаля, коллеги подтвердили правильность нашего лечения и выбранную тактику. Продолжаем лечение, - заявил Пахоменко.

Что же касается девочки, то анонсированная ранее операция по шинированию нижней челюсти прошла успешно.

- Сделаем все, чтобы она скорее оказалась дома, - добавил глава калужского Минздрава.

Напомним, 30 октября, в Обнинске произошло ЧП – из-за сильного ветра на машину возле ТЦ «Обними» упало дерево, в результате чего пострадали два маленьких ребенка – 2-летний мальчик и его сестренка. Сейчас они находятся в детской областной больнице.

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