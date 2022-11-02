Под Обнинском какой-то олень перебежал дорогу автолюбителю

В среду, 2 ноября, на Киевском шоссе в районе северного въезда в Обнинск автомобилисты заметили оленя. Фото красавца нам прислала очевидица Евгения.

- Я ехала со стороны Балабанова и издалека заметила животное на трассе, - рассказывает девушка. - Начала снижать скорость, так как было видно, как он мечется по полосе.

По ее словам, олень добежал до разделительного ограждения, но не смог перебраться, после чего развернулся и побежал в сторону стелы.

- Видимо, он вышел из леса со стороны города, - предполагает Евгения.

Как отмечает девушка, водители отнеслись с пониманием и остановились, чтобы олень благополучно вернулся в среду своего обитания.

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