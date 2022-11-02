Пострадавшую от упавшего дерева девочку из Обнинска готовят к операции
Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко в среду, 2 ноября, сообщил о состояния детей, получивших травмы из-за падения дерева возле торгового центра в Обнинске.
- Мальчику сделали магнитно-резонансную томографию, заключение направили в клинику Рошаля, - сказал глава регионального Минздрава. - Ждем телемедицинскую консультацию.
По его словам, пострадавшую девочку в данный момент готовят к плановой операции по шинированию нижней челюсти.
Напомним, 30 октября, в наукограде возле ТЦ «Обними» произошло ЧП – ураганный ветер повалил дерево на машину, в результате чего пострадали два ребенка – 2-летний мальчик и его сестренка. После обследования в обнинской КБ-8 их по санавиации доставили в детскую областную больницу.
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