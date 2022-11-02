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Полная афиша Дня народного единства в Обнинске

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 02.11.2022 18:30 0 237
Полная афиша Дня народного единства в Обнинске

В пятницу, 4 ноября, по всей России будет отмечаться День народного единства. Это не просто праздничный выходной. Это повод вспомнить великую историю нашей страны и почувствовать сплоченность вне зависимости от пола, возраста, профессии, предубеждений. 

Для любителей активного отдыха мы составили программу мероприятий, посвященных этому событию.

Четверг, 3 ноября

Центральная городская библиотека, ул. Энгельса, д.14

  • 12:00 - акция «Где единение – там согласие». Площадь перед библиотекой 12+
  • 11:00  20:00 - международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» ( продлится до 8 ноября) 6+

Пятница, 4 ноября

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15:

  • 12:00 Праздничный концерт «Россия - это мы». Вход свободный 6+

Городская детская площадка, пр. Маркса:

  • 12:00 - акция «Мы едины! Мы вместе! Мы сильны!» 6+

Городской парк, пр. Ленина:

  • 12:00 - детская программа «Россия — наш дом» 6+

Площадь у городского фонтана, ул. Победы:

  • 14:30 - «Мы один народ - у нас одна страна» - акция, раздача буклетов от Городской библиотеки № 2 12+

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д.126:

  • 16:00 - праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства и 50-летию Городского Дворца Культуры. Вход по пригласительным билетам 6+

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128:

  • 17:00 – 22:00 - всероссийская акция «Ночь искусств – 2022»:
  • 17:00 – 22:00 - детская программа. Игра-путешествие «С путеводителем по Музею» для семей с детьми 6+
  • 17:00 - открытие выставки Лидии Фоминой «Творчество в моей жизни». Мастер-класс Лидии Фоминой «Кружево квиллинга» 6+
  • 18:00 - экскурсия по выставке военно-исторической миниатюры «1812: Две армии» 6+
  • 18:30 - беседа «Детство на Объекте» 6+
  • 19:00 - интерактивная экскурсия по выставке Михаила Астальцова и Вячеслава Саблина «Нечаянная радость» 6+
  • 20:00 - переписку Марии Морозовой и Евгения Трубецкого читают артисты театра-студии «Д.Е.М.И.» Инна Дешина и Александр Мышляев. Вход свободный 12+

Гуманитарная библиотека, пр. Ленина, д.129:

  •  «День народного единства» - книжная выставка 12+

Суббота, 5 ноября

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д.126

  • 13:00 - клуб любителей романса. Вход по пригласительным билетам 6+ 

Воскресенье, 13 ноября

  • 12:00 - ежегодный фестиваль национальных культур «Мы едины». Фестиваль объединяет людей разных национальностей, даря зрителю замечательную возможность насладиться прекрасной многообразной культурой жителей нашей области. Вход свободный 6+

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 02.11.2022 18:30 0 237
Тэги: общество
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