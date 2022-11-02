Юная гимнастка из Обнинска рассказала Снеговику о своих успехах в спорте

Наверное, многие знают, что родиной Деда Мороза является Великий Устюг. А вот где родился Снеговик знают не все. Это город Архангельск, и с 2013 года сказочный герой стал полноправным жителем столицы Поморья. У него даже есть официальный адрес и собственные владения – Волшебный Дом Снеговика, открытый на базе Культурного центра «Соломбала-Арт».

Собственно сюда и отправляют свои письма ребятишки со всей страны. 1 декабря Снеговик будет отмечать свой день рождения, однако теплые пожелания начинает принимать уже сейчас.

Как оказалось, на этой неделе к нему пришло письмо и от юной жительницы Обнинска, которая поздравила его с приближающимися праздниками. Конвертик с ее письмом Снеговик опубликовал у себя в соцсетях.

«Здравствуй, Снеговик! Пишет тебе Катя. Мне 8 лет. Я люблю спорт и занимаюсь спортивной гимнастикой. Я уже добилась больших успехов. Желаю тебе здоровья, счастья и хорошего настроения!», - написала девочка.

А мы поздравляем Катю с ее спортивными достижениями и желаем ей дальнейших успехов в гимнастике!

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.