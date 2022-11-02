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В Обнинске дети из 20 атомных городов готовят концерт с Юрием Башметом

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 02.11.2022 14:20 0 186
В Обнинске дети из 20 атомных городов готовят концерт с Юрием Башметом

Во вторник, 1 ноября, в обнинской школе искусств № 1 состоялось торжественное открытие Музыкальной академии атомных городов под патронажем Юрия Башмета.

Академия собирает и обучает самых талантливых, трудолюбивых и замотивированных юных музыкантов уже в пятый раз. В этом году наш город впервые стал площадкой для проведения этого культурного события.

Сотрудники школы тщательно готовились к приезду 78 детей из 20 городов Росатома. На входе ребят пропускали по спискам и вручали им подарки. Этот день был волнительным как для участников, так и для организаторов.

- Мы практически ежегодно проводим фестивали, конкурсы, но это немного другой уровень, - отметила директор ДШИ № 1 Елена Савекина. - Сейчас нам предложили такой проект. Для нас это огромная честь. Мы очень стараемся, чтобы все получилось.



Когда мы зашли в кабинет, чтобы взять комментарий, следом за нами забежали ребята с музыкальными инструментами.

- Дети приезжали с самого утра и сразу же шли в школу, чтобы репетировать, - рассказала Елена Валентиновна. - Видно, что они готовы к серьезной работе.

Музыкальная академия проводится при поддержке программы «Территория культуры Росатома», которая реализует в городах атомной отрасли культурные мероприятия.

- Лично для меня это грандиозный проект, потому что в нем много участников, - поделился представитель программы Вадим Яровой. - Необходимо было свести всех воедино. У нас прекрасный, дружный коллектив, а когда работаешь в команде, то масштабные мероприятия всегда проходят с большим успехом.

Концерт в честь открытия академии начался с исполнения гимна России. Далее для гостей выступали ученики обнинской школы искусств.

На сцене играли известные музыкальные коллективы: духовой оркестр, ансамбль скрипачей, кантри-группа «Весёлый дилижанс».

Их история складывалась годами - менялись составы, но сохранялась их неповторимость, а качество исполнения только улучшалось.

Зажигательные танцы представили воспитанницы появившегося всего три года назад хореографического отделения.

В зале царила атмосфера праздника, творчества и вдохновения. Зрители не скупились на громкие аплодисменты и овации.

В числе них была и глава администрации Обнинска.

- У нас впереди несколько прекрасных дней, - сказала Татьяна Николаевна. - Для города - это новое прочтение музыкальных произведений, для ребят - возможность найти новых друзей. Музыка объединяет, потому что мы ее любим, мы ее знаем и чувствуем.

Сегодня у участников важный день - прослушивание. Лучшие педагоги страны примут решение: кто из детей будет играть в оркестре под руководством маэстро Юрия Башмета, а кто будет улучшать свои навыки на мастер-классах.

Закрытие академии состоится в воскресенье, 6 ноября. Финалом станет грандиозный концерт оркестра, на котором ребята покажут все, чему их научили именитые музыканты.

Видео смотрите в телеграм-канале "Перископ Обнинска".

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 02.11.2022 14:20 0 186
Тэги: общество культура музыка
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