В Обнинске родилась девочка-богатырь
Роддом обнинской Клинической больницы №8 ФМБА России в среду, 2 ноября, подвел итоги прошедшего месяца.
Так, за минувший октябрь в наукограде на свет появилось 60 малышей: 31 девочка и 29 мальчиков.
Что примечательно, среди новорожденных было много крупных деток, однако, как уверяют акушеры, сейчас это уже стало практически нормой. Тем не менее, одна из девочек родилась настоящим богатырем – ее вес составил 4 450 грамма, рост 58 сантиметров.
При этом, самым крошечным младенцем в прошлом месяце тоже стала представительница прекрасно пола с весом всего в 1750 граммов и ростом в 47 сантиметров.
Как сообщили в роддоме, сейчас обнинские «октябрята» находятся на грудном вскармливании и набираются сил.
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