В Обнинске дискуссия о музыке переросла в жестокое избиение

В среду, 2 ноября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Житель Обнинска ночью познакомился на улице с двумя мужчинами. Сначала они пошли пить спиртное в бар, а затем решили переместиться в квартиру обнинца.

Новые знакомые общались и пели песни под гитару. Однако дружеской атмосфере помешал конфликт - мужчины не сошлись в музыкальных предпочтениях. Во время ссоры один из гостей стал бить жителя наукограда по голове и телу. После этого визитеры поспешили уйти из квартиры.

На утро обнинца навестил друг. Увидев, в каком состоянии его приятель, он вызвал скорую и полицию. Мужчину отвезли в больницу.

В ходе следствия выяснилось, что 47-летний подозреваемый имел проблемы с законом и ранее.

Меломану грозит до 8 лет лишения свободы.

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