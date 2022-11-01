На Киевской трассе в районе Обнинска произошло массовое ДТП

Во вторник, 1 ноября, около 19:30, на 102-м километре Киевского шоссе в черте наукограда произошла массовая авария.

По нашей информации, водитель грузовика «Скания» стоял на светофоре и вот-вот должен был тронутся на свой зелёный. Однако в этот момент в сзади в него врезалась «Лада Приора».

От удара легковушку выбросило на встречку, где в неё врезался внедорожник «Мерседес». Его водитель и пассажир получили травмы. Но, несмотря на это, оба мужчины сумели встать на ноги и самостоятельно сесть в скорую. Медики госпитализировали их в КБ-8.

В результате аварии на некоторое время были перекрыты две полосы трассы.

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