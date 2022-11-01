В Обнинске заметили снегирей и свиристелей

Обнинский фотограф Дмитрий Баранчиков (который поймал в свой объектив уже более 100 видов разных птиц) в первый день ноября сумел сделать потрясающие кадры снегирей.

Как рассказал нам сам Дмитрий, сегодня утром он отправился на фотоохоту в Белкинский парк, где и рассчитывал заснять этих птиц.

- Но там рябин и калин я не нашел, зато вспомнил, что в деревне Белкино, где частные дома, полно рябины, которая могла привлечь пернатых, и отправился туда. И мне повезло увидеть там самку снегиря, - рассказывает парень.

Самку он определил по расцветке. У снегирей-самцов грудь ярко красная, как мы привыкли видеть, а у самок – более спокойного серого-розового оттенка.

Кстати, сегодня же Дмитрию попалась и стая свиристелей (около 30 птиц), которые, как правило, прилетают к нам на зимовку из северных регионов. Недаром говорят: «Свиристели прилетели – жди морозы и метели!».

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