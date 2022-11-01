Студент из Обнинска получил миллион за создание приложения

Студент Обнинского филиала МИФИ Степан Соловей вошел в число 1000 победителей федерального конкурса «Студенческий стартап». Молодой человек получил 1 миллион рублей на создание своего приложения для изучения иностранных языков. Помимо этого парень сейчас трудится над еще одним интересным проектом – создание беспилотника-локатора.

Как сообщил во вторник, 1 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша, в приложении, которое разработал обнинец, учтены все недостатки других аналогичных платформ, и теперь с помощью федерального гранта студент сможет его реализовать.

- Помимо этого совместно с обнинской IT-компанией и белгородскими коллегами работают над актуальным проектом создания локатора на базе БПЛА, - добавил Шапша. - Прибор имеет широкое применение, а сейчас будет полезен при разминировании полей в зоне СВО.

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