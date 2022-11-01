Мобилизованные бойцы все вместе прочитали письма от обнинцев

Обнинские рукодельницы на прошлой неделе торжественно передали в помощь защитникам родины сшитые ими маскхалаты, вязаные шапки, перчатки и многое другое.

Однако, помимо того, что женщины наукограда своими руками создавали зимнее обмундирование для мобилизованных, отдельно они организовали большой сбор помощи (в особенности медикаментов) для батальона «Шторм». Долго и кропотливо они готовили свои подарки, которые недавно дошли до бойцов. Помимо лекарства, им были отправлены письма от взрослых и рисунки от маленьких жителей Обнинска.

В понедельник, 31 октября, в чате рукодельниц были опубликованы трогательные кадры того, как ребята «Шторма» всем строем читают теплые пожелания детишек. На видео слышно, как дрожит голос у бойца, читающего эти письма вслух. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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