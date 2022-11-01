Общественный транспорт Обнинска перешел на зимнее расписание

Как сообщили в администрации Обнинска, с сегодняшнего дня изменилось расписание у ряда маршрутов городского транспорта.

В частности, с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2022-го движение автобусов по маршрутам № 3 АБЗ и № 3 КГ будет осуществляться по расписанию зимнего периода. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации.

Также по-новому будут ходить маршруты №2 и №5.

Жители города в свою очередь отмечают, что теперь уехать по вечерам со Старого города будет еще сложнее.

- Раз в полчаса будут мороженые селёдки набиваться в банку, - посетовала горожанка и предложила чиновникам согласно их же расписанию как-нибудь попробовать в десять часов вечера, в минус 15, уехать от ДК в центр города.

Никто из управления потребительского рынка, транспорта и связи пока на данное предложение не откликнулся.

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