Следователи проводят проверку по факту ЧП с упавшим на детей деревом в Обнинске

В воскресенье, 30 октября, на парковке у ТЦ «Обними» в Обнинске произошло ЧП - из-за сильного ветра на автомобиль упало дерево, из-за чего пострадали двое маленьких детей.



В понедельник стали известны подробности этого проишествия. Как сообщили в Следственном комитете Калужской области,

семья из четверых человек приехала за продуктами.



- Отец через одну заднюю дверь машины на улицу вывел 5-летнюю дочь, обойдя, через другую дверь достал 2-летнего сына, который остался на руках, - сообщили в ведомстве.



В этот момент ураганом повалило дерево, которое упало прямо на них.



- Девочка получила перелом челюсти, ушиб грудной клетки, у мальчика перелом основания черепа, он в тяжелом состоянии находится в областном медицинском учреждении, - уточнили в СК.



В данный момент следователи опросили очевидцев, осмотрели место ЧП. Сейчас они устанавливают все детали произошедшего.

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