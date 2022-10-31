Жители Обнинска затопили подвал из-за того, что смывали в унитаз тряпки и кошачий наполнитель

На прошлой неделе мы сообщали о ситуации в обнинском многоквартирном доме на Гагарина, 4, где подвал оказался затопленным фекалиями.



Жители был возмущены тем, что в случае ЧП они не смогут укрыться в подвальном помещении.



Как оказалось, причиной затопления стали сами же жильцы - кто-то из них смывал в унитаз тряпки и кошачий туалет, из-за чего трубы забились и случился прорыв.



Как сообщил в понедельник, 31 октября, вице-мэр по коммунальным вопросам Игорь Раудуве, управляющая компания разобрала всю систему, промыла ее, произвела санацию подвала и уже вывезла часть отходов. В ближайшие дни работы продолжатся.



Игорь Винцентасов в очередной раз призвал обнинцев не бросать в унитазы кошачий наполнитель.

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