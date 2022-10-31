Губернатор взял на личный контроль ЧП с детьми в Обнинске

Как мы уже сообщали, в воскресенье, 30 октября, в Обнинске возле торгового центра «Обними» произошло ЧП – ураганный ветер повалил дерево, которое упало на машину, в результате чего пострадали два ребенка – 2-летний мальчик и девочка.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В понедельник, 31 октября, на еженедельном заседании правительства региона начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Калужской области Екатерина Качанова-Махова сообщила, что дети были госпитализированы в обнинскую КБ-8, где были полностью обследованы. После этого по санитарной авиации малыши были переведены в детскую областную больницу.

- На сегодняшний день девочка находится в удовлетворительном состоянии, - сказала Качанова-Махова. - Мальчик в тяжелом стабильном состоянии находится в реанимации. Мы сейчас заказываем телемедицинскую консультацию с федеральным центром. Пока никакая другая помощь не нужна, все лечение он получает.

По ее словам, если ребенок будет подлежать транспортировке, то его перевезут в федеральный центр, есть же нет, то лечение будут оказывать калужские специалисты совместно с федеральными.

- Нужно сделать все, чтобы вернуть здоровье ребенку, мы должны предпринять любые меры, - заявил губернатор Владислав Шашпа.

Также он попросил жителей региона не пренебрегать теми предупреждениями, которые рассылает МЧС, чтобы избежать подобных несчастных случаев.

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