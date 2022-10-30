В Обнинске после падения дерева на машины пострадали две маленьких ребенка

В воскресенье, 30 октября, в первом наукограде от мощного порыва ветра упало дерево. Происшествие произошло возле торгового центра «Обними».

При выходе из машины пострадали двое детей.

Мальчика двух лет и девочку немного постарше доставили в КБ-8. Их осматривают врачи.

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