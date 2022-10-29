Волейболист из Обнинска тренировался в составе сборной России
Игрок волейбольного клуба «Обнинск» Георгий Архипов провел тренировочной сбор в составе национальной команды для спортсменов до 17 лет.
Занятия проходили на подмосковной базе «Новогорск».
Сбор продлился с 13 по 26 октября.
Напомним, что волейбольный клуб «Обнинск» занимает первое место в Высшей лиге «Б» чемпионата России.
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