Проходящие учебку обнинцы получили гуманитарную помощь от депутатов и мэра города

В пятницу, 28 октября, обнинские депутаты и глава администрации города Татьяна Леонова отправились в Ногинск, Обухово и Колонтаево, чтобы проведать мобилизованных и привезти им все необходимое.



Проходящие учебку получили лекарства, теплые вещи, спальные мешки и поддержку.



- Побеседовали, рассказала, что мы на связи с их семьями, все возникающие вопросы решаем, - написала в своих соцсетях Татьяна Николаевна.

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