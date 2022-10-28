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Обнинцев атакуют мошенники, прикидывающиеся зоозащитниками

Диана Коршикова
Опубликовано: 28.10.2022 14:50 0 208
Обнинцев атакуют мошенники, прикидывающиеся зоозащитниками

Многие жители Обнинска на этой неделе в запрещенной соцсети под своими постами увидели комментарии от некоего частного обнинского приюта «Доброта». Сообщение оставлено от имени волонтера, который просит владельцев аккаунтов о помощи в распространении информации и дает ссылку на полный отчаяния, слезливый пост про несчастную собачку.

В посте написано о том, что раненый пес кричал от боли возле «Плазы», но благо его спасли неравнодушные горожане, которые отвезли животное в клинику «Велис», где ему провели операцию. И вот сейчас собственно идет сбор средств, чтобы ее оплатить.

И, надо сказать, очень многие жители Обнинска повелись на эту историю, ведь она и вправду выглядит правдоподобно, так как указано реальное место происшествия и существующая ветклиника. Видео же с несчастным псом тоже не подвергалось особому сомнению, так как там запечатлен фрагмент тротуара, который вполне можно было бы заснять на одной из улиц Обнинска. 

В комментариях к этому посту несколько десятков людей (как это обычно происходит во время сбора средств) отписались о переводе – кто-то скинул на указанную карту 500 рублей, кто-то - 1000.

Однако никакого частного приюта под название «Доброта» в Обнинске нет! Все это – дело рук мошенников. 

Мы позвонили на указанный телефон этого центра, но номер был недоступен. Реальные же зоозащитники – представители приюта «Новый ковчег» - также предупредили в соцсетях, что в городе больше нет других приютов, и страницу ведут мошенники. Окончательную точку в этом вопросе поставила ветклиника, куда якобы доставили пса с видео:

- Мы данное животное не принимали, - заявили там. – Проверяйте людей, прежде чем кормить мошенников!

Реальные зоозащитники также призывают жителей Обнинска не доверять подобным сообщениям и жаловаться на страницу. 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 28.10.2022 14:50 0 208
Тэги: обнинск общество животные
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