Отшитые обнинскими рукодельницами маскхалаты и термобелье доехали до бойцов

Как сообщили в четверг, 27 октября, в чате обнинских рукодельниц, сшитые и связанные ими вещи доехали до адресата – военнослужащие получили созданное руками женщин обмундирование.

- Передают всем огромную благодарность за внимание и заботу, - сообщили в группе. - Особенно отметили и благодарили за то, что каждая коробка была подписана, все носочки упакованы с указанием размера и так далее. Это все очень упрощает сортировку и распределение вещей между бойцами.

А еще, как оказалось, защитникам родины очень нравится, когда в таких посылках приходят рисунки и письма от детей.

- Взрослые закаленные войной мужчины рыдают от маленького листочка, - говорят рукодельницы.

Напомним, ранее жительницы наукограда организовали пошив вещей – маскхалатов, термобелья, шапок, носков и перчаток. Также женщины собирали гуманитарную помощь - лекарства, и так далее. В минувшие выходные в Храме Рождества Христова состоялась передача всех этих посылок, которые вчера доехали до бойцов.

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