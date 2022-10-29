Районы-кварталы Обнинска: заброшка, мост из метеовышки и сказочная башня

На первый взгляд Обнинск - маленький, тихий городок. Но сколько достопримечательностей, историй, памятных мест, великих людей он в себе хранит. Более отчетливо осознаешь это, когда гуляешь по разным районам: от нового центра до старых закоулков.

Наша новая-старая рубрика «Районы-кварталы» расскажет вам о первом наукограде России. И даже если кажется, что вы вдоль и поперек изучили город, то все равно наверняка узнаете для себя что-то новенькое.

Почему рубрика новая-старая? Старая - потому что на нашем сайте она уже существует давно, но до сего момента в рамках нее мы писали только о районах Калуги. А новая - потому что пришла очередь подробнее познакомить вас с Обнинском. Мы решили начать свое путешествие с истоков – старой части города.

Парку дали вторую жизнь

Городской парк открыли в 1958 году. Здесь же построили танцевальную площадку для молодежи, проводили культурные мероприятия и праздники. Парк также был местом свиданий девушек с офицерами, которые обучались в Центре ВМФ.

В 1981 году здесь провели реконструкцию, однако спустя 20 лет парк запустел и уже перестал быть таким оживленным и привлекательным, как раньше. Аттракционы превратились в свалку из металла, а деревянные скульптуры вовсе исчезли.

Однако позже в дирекции парка появилось новое женское руководство, которое по-хозяйстки взялось за порядок.

Сегодня Городской парк - одно из самых любимых мест для досуга у жителей. Дети здесь могут не только кататься на каруселях, но и изучать местную флору и фауну в Лесной школе, ПДД в автогородке и многое другое.

Тут есть место и для молодежи, которая ходит сюда на праздники; и для взрослых, которые прогуливаются по многочисленным аллеям; и для пенсионеров, которые делают здесь зарядку по утрам, занимаются скандинавской ходьбой, а по вечерам устраивают зажигательные танцы.

Водонапорная башня уже не работает по назначению. Ей более 60 лет, и за это время ее ни разу не ремонтировали. Сейчас ее считают памятником и достопримечательностью города. Она выглядит величественно, и если бы не повреждения и износ, то была бы вполне похожа на башню из сказок.

Наверное, поэтому ею вдохновляются местные художники. Они передают ее образ через акварель.

История ДК ФЭИ началась в 1954 году. Выходит, что он даже старше самого Обнинска, получившего статус города в 1956-м. Тогда в нем устраивали не только концерты, но и партийные собрания, научные конференции. Работал там и театральный кружок, и клуб кинолюбителей.

В Обнинск привозили в прокат эксклюзивные фильмы, которые не показывали на экранах СССР. Сейчас туда можно прийти на выступления артистов или циркачей, тематические вечера и даже провести церемонию бракосочетания. Ведь архитектура здания с колоннами переносит в неповторимую атмосферу.

Физико-энергетический институт входит в структуру Росатома. Он недаром назван именем Александра Лейпунского. Ученый открыл школу ядерной и реакторной физики и техники, а также развивал в ФЭИ сразу несколько важных направлений.

Помимо многочисленных присужденных государством премий он получил звание «Почетный гражданин города Обнинска».

Жуть и разруха

По соседству с 1-й школой располагается жуткая постройка. Выбитые окна и двери, высокие деревья и кусты, проросшие на всей территории. Чем-то напоминает домики в Припяти - природа взяла верх над человеком.

Трудно поверить, но это бывший санаторий «Здоровье». Он работал до начала 2000-х. В нем поначалу лечили деток из малообеспеченных семей. Потом его закрыли, но планировали переделать в санаторий для ветеранов. Задуманное не осуществилось.

Годы спустя здесь хотели открыть частный «Центр брахитерапии», но инвесторы передумали, узнав о стоимости восстановления здания. Теперь медучреждение стало для властей и города обузой, а для маргиналов - пристанищем.

При виде этого хлипкого забора кажется, что объект нормально не защищен. Однако не прошло и пяти минут с нашего прихода, как на место приехали сотрудники охраны. Они спросили нас, с какой целью делаем фотографии, а когда узнали, что для статьи, сказали: «Тогда, конечно, фотографируйте, пожалуйста».

Приятно удивило такое быстрое реагирование и вообще сам факт охраны. Надеемся, однажды нас также приятно удивит снос этого здания, ведь реставрации оно уже не подлежит.

Власти города обещают построить на его месте медицинский техникум. Быть может, в этот раз не сработает пословица «обещанного три года ждут»…

Построили из остатков

А это мост через реку Репинка, точнее его современный вариант. Идея построить мост посетила заместителя директора ФЭИ Табулевича еще в начале 1960-х. На тот момент уже достроили метеовышку, и от нее осталась часть вантов - стальных канатов. Их и решили использовать для нового мостика. Он соединял поселок Мирный с другими районами.

Мост стал одним из популярных мест города, однако спустя время он износился. Его признали аварийным и закрыли. Но в 2015 году провели реконструкцию.

Сейчас его нельзя назвать подвесным, так как ему сделали опоры. Он стал более устойчивым и теперь не качается. Отличное местечко для фотосетов, кстати!

Место для молодежи заняли пьяницы

Внутри одного из неприметных дворов скрывается очень веселое и противоречивое здание - это ночной клуб «Старый город».

Его строили комсомольцы. Раньше это было центром притяжения для всей советской молодежи. Проведение танцев развивало у парней и девушек умение организовывать мероприятия.

А вот сейчас все не так радужно и оптимистично, а главное, не так спокойно. Местные жители вынуждены не спать по ночам из-за местной «интеллигенции», орущей в состоянии алкогольного опьянения и выясняющей на улице отношения. Еще в 2020-м администрация города сообщала об усилении контроля порядка возле этого злачного местечка. Но сработало ли?

В старом городе, благодаря сохранившейся архитектуре, царит дух прошлого. Здесь стоят не типовые бездушные многоэтажки, а дома в сталинском ампире, величеством которых можно любоваться очень долго.

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