Обнинцам стало не до смеха: в наукограде отменили концерт стендапера Дорохова

В прошлом году в Обнинске, как и во многих городах страны, по несколько раз переносились выступления артистов. Виной тому был ковид и сопутствующие ему ограничения.

Например, комика и резидента «Камеди Клаб» Алексея Щербакова обнинцам пришлось ждать полгода – его выступление переносилось несколько раз.

А на этой неделе стало известно, что Дом ученых отменил концерт стендапера Дениса Дорохова, который должен был состояться 27 октября.

Как оказалось, билеты попросту не удалось распродать. Афиша концерта все еще висит на сайте учреждения, однако там указано, что мероприятие отменено и деньги за билеты будут возвращены.

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