Жительница Обнинска восстала против Хэллоуина

Каждый год 31 октября отмечается современный международный праздник Хэллоуин. Люди наряжаются в разных - и часто в зловещих - персонажей и проводят веселые вечеринки. Для большинства – это возможность на один день перевоплотиться в кого-то другого, проявить творческую фантазию в создании костюма и, если уж на то пошло, - отвлечься от повседневных проблем.

Однако в Обнинске нашлись ярые противники этой «западной бесовщины».

Дело в том, что Центральная библиотека города объявила о тематическом мероприятии «Литературный Хэллоуин». Одно только упоминание этого слова так возмутило жительницу наукограда, что в преддверии этого праздника она написала гневный пост на странице губернатора Калужской области Владислав Шапши.

По ее мнению, неуместно проводить мероприятия для молодежи в честь Хеллоуина, который «даже на западе многие христиане считают весьма сомнительным».

- А вот центральная библиотека в Обнинске считает, что уместно. И боюсь, что есть и другие примеры в нашей области, когда учреждения культуры будут поощрять эту тему. Подобные шутки со смертью неуместны в любое время, а тем более сейчас, когда многие люди напрямую сталкиваются со смертью и лишениями, - считает обнинчанка, и стоит отметить, что ее комментарий собрал почти четыре десятка лайков.

Администрация города в свою очередь ответила, что речь идет о «Литературном Хэллоуине», который пройдет в формате квеста по мотивам произведений Гоголя и Бредбери.

- В рамках квеста запланированы викторины, игры, загадки, элементы театрализации, - пояснили в мэрии. - Мероприятие нацелено на популяризацию библиотек, стимулирование интереса молодежи к классическим произведениям русской и мировой литературы, и к чтению вообще.

По словам чиновников, формат квеста в стиле Хэллоуина был выбран именно для того, чтобы таким образом привлечь и расширить читательскую аудиторию библиотеки среди молодого поколения. Дескать, современные проблемы требуют современных решений. Но противники зарубежных праздников в комментариях продолжили критиковать проведение в городе «праздника нечисти».

А как вы считаете, уважаемые читатели, стоит устраивать Хэллоуиновские вечеринки или нет?

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