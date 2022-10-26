В Обнинске труп голой женщины пролежал в квартире неделю из-за нерасторопной полиции

На прошлой неделе в доме №35/1 по улице Курчатова произошла неприятность – соседи сверху затопили соседей снизу. Казалось бы – банальная коммунальная ситуация, но история получила довольно страшное продолжение.

Как рассказала нам директор управляющей компании «РУК», обслуживающей данный дом, Инга Ефимова, изначально в УК жильцы обратились именно из-за протечки. Коммунальщики временно перекрыли горячую воду, в связи с чем начали поиск собственника квартиры, затопившей соседей. Дверь никто не открывал, хотя остальные жильцы были уверены, что женщина, проживающая в данной квартире, никуда не уезжала и должна была быть дома.

Испугавшись, что с ней могло что-то случиться, люди начали звонить в полицию. Туда обратилась и УК.

- Там нам ответили, мол, ждите, вам перезвонят, - говорит Инга Ефимова. - Но в итоге никто из полиции так и не приехал. Всю неделю мы пытались найти родственников женщины, оказалось, что они уже давно не общаются и живут далеко.

В итоге, когда один из них все-таки приехал, сотрудники УК в его присутствии были вынуждены вскрыть квартиру. То, что они увидели, подтвердило самые страшные опасения жильцов – хозяйка, лежащая без одежды, была мертва.

Сколько пролежал труп – неизвестно. Запаха в подъезде не ощущалось, со слов Ефимовой, окна в квартире были открыты, помещение проветривалось.

Сегодня жители задаются вопросом: что стало причиной смерти их соседки? Был ли это несчастный случай, проблемы со здоровьем, или же ее смерть могла носить криминальный характер? Есть у жильцов вопросы и к полицейским, которые так и не отреагировали на сообщения, ведь, возможно, вскрой они квартиру раньше, человека можно было бы еще спасти…

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