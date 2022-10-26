Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

В Обнинске труп голой женщины пролежал в квартире неделю из-за нерасторопной полиции

Диана Коршикова
Опубликовано: 26.10.2022 18:06 0 628
В Обнинске труп голой женщины пролежал в квартире неделю из-за нерасторопной полиции

На прошлой неделе в доме №35/1 по улице Курчатова произошла неприятность – соседи сверху затопили соседей снизу. Казалось бы – банальная коммунальная ситуация, но история получила довольно страшное продолжение.

Как рассказала нам директор управляющей компании «РУК», обслуживающей данный дом, Инга Ефимова, изначально в УК жильцы обратились именно из-за протечки. Коммунальщики временно перекрыли горячую воду, в связи с чем начали поиск собственника квартиры, затопившей соседей. Дверь никто не открывал, хотя остальные жильцы были уверены, что женщина, проживающая в данной квартире, никуда не уезжала и должна была быть дома. 

Испугавшись, что с ней могло что-то случиться, люди начали звонить в полицию. Туда обратилась и УК. 

- Там нам ответили, мол, ждите, вам перезвонят, - говорит Инга Ефимова. - Но в итоге никто из полиции так и не приехал. Всю неделю мы пытались найти родственников женщины, оказалось, что они уже давно не общаются и живут далеко.

В итоге, когда один из них все-таки приехал, сотрудники УК в его присутствии были вынуждены вскрыть квартиру. То, что они увидели, подтвердило самые страшные опасения жильцов – хозяйка, лежащая без одежды, была мертва. 

Сколько пролежал труп – неизвестно. Запаха в подъезде не ощущалось, со слов Ефимовой, окна в квартире были открыты, помещение проветривалось.

Сегодня жители задаются вопросом: что стало причиной смерти их соседки? Был ли это несчастный случай, проблемы со здоровьем, или же ее смерть могла носить криминальный характер? Есть у жильцов вопросы и к полицейским, которые так и не отреагировали на сообщения, ведь, возможно, вскрой они квартиру раньше, человека можно было бы еще спасти…

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 26.10.2022 18:06 0 628
Тэги: обнинск общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru