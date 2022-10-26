Экс-директор атомного института в Обнинске рассказал о последствиях применения «грязной бомбы»

В понедельник, 24 октября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что Украина завершает работы по созданию такой бомбы: Киев планирует осуществить провокацию, чтобы обвинить в этом Россию. Министр обороны России Сергей Шойгу всю неделю созванивался со своими коллегами из других стран, предупреждая о возникшей угрозе.

Что это такое - грязная бомба и чем она опасна?

Об этом мы поговорили с бывшим руководителем Обнинского Физико-энергетического института (далее - ФЭИ), а ныне главным научным сотрудником по ядерной физике ФЭИ Андреем ГОВЕРДОВСКИМ – общепризнанным гуру в области радиоизотопов.

Очень нехорошая штука

Итак, почему же бомба называется грязной? По словам специалиста, по сути, это ее буквальное определение, так как для ее создания используется грязь - радиоактивные отходы, радионуклиды из отработанного топлива, все, что имеет хоть немного радиации.

В результате взрыва такой бомбы образуется облако радиоактивной пыли из всей той дряни, которой начинили бомбу. И опасно это, прежде всего, радиоактивным загрязнением воды, почвы и растительности в зоне распространения облака.

- Это очень нехорошая штука, - говорит Говердовский о составе грязной бомбы. - Туда запихивают грязь разного периода жизни. Тот, кто запустит такую бомбу, может заставить территорию перестать жить вечно, или перестать жить на 100 лет или же 10. В зависимости от того, какой состав веществ будет в нее заложен.

По словам Андрея Александровича, самые серьезные последствия «грязная бомба» может нанести, если будет взорвана в воздухе, а не на земле, так как распыленные частицы распространятся на гораздо большей территории.

- В чем может быть интерес использования этого оружия? В заражении территории, - говорит Говердовский. - Ее можно заразить двумя способами: распылив огромное количество долгоживущих изотопов, которых хватит на миллион лет (будет происходить постепенное накопление радиоактивных продуктов в атмосфере), или заразить короткоживущими изотопами, которые разом убьют все живое – людей, животных и растения.

Андрей Говердовский.

Предупрежден - значит вооружен

Как считает Говердовский, «грязная бомба» - это чисто террористическая вещь.

- Потому что никакого урона инфраструктуре, вооружению или войскам, она не несет. Она просто заражает территорию радиоактивностью, - говорит он. - И если люди не умеют работать с радиоактивностью, то это большая проблема. Но в Обнинске люди умеют это делать - они умеют обеззараживать территорию, потому что у нас есть очень хорошая школа – и в Карповском институте, и в ФЭИ.

В качестве примера Андрей Александрович привел 1986 год – Чернобыль.

- Обнинск тогда стал единственным и самым сильным городом, который поставил препятствие перед распространением радиоактивности, - подчеркнул он. - У нас очень профессиональные люди, они знают, как действовать и что делать в подобной ситуации. Поэтому бояться ничего не надо. Просто надо быть готовыми. Ведь если ты предупрежден – ты вооружен.

Говердовский уверен, что в Обнинске в этом плане ничего плохого не произойдет.

- У нас есть единственный реактор, который работает на Карповке и он очень хорошо защищен, - говорит физик. - Его можно сколько угодно, извините, долбить, но он все равно будет устойчивым, потому что его проектировали специально для того, чтобы противостоять любым угрозам. А больше в Обнинске ничего нет.

Позитивной уверенностью Андрея Александровича наполняет и тот факт, что в Обнинске сегодня создана, по его словам, огромная и эффективная система мониторинга окружающей среды.

- Мы в самую первую секунду узнаем – произошло что-то или не произошло, потому что частицы прилетают намного быстрее, чем сигнал от смартфона, - сказал он. – Поэтому скажите людям, чтобы они не боялись. Я точно знаю, что у нас есть отличные системы, которые функционируют на 100%. Поэтому я говорю это уверенно и чувствую себя замечательно. Кто-кто, а Обнинск выживет всегда!

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