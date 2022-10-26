Красой студенчества Калужской области стала участница из Обнинска

Во вторник, 25 октября, в Калуге состоялся финал конкурса красоты и таланта «Краса студенчества».



За звание боролись 18 девушек, обучающихся в Калужской области. Обнинск представляли три студентки из ИАТЭ.



Участницы демонстрировали не только свою красоту, но и знания по орфографии, географии, истории и культуре России. Не обошлось и без творческой части, на которой дамы показывали свои таланты.



Несмотря на то, что все конкурсантки были достойными, жюри выбирало только двух победительниц - одна студентка вуза, а другая колледжа.



Ими стали Юлия Агапова из ИАТЭ НИЯУ МИФИ и Владислава Дзюба из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

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