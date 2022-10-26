В Обнинске во время проводов мобилизованных женщина потеряла сознание

В среду, 26 октября, в Обнинске очередную группу мобилизованных мужчин отправили на учебку в Ногинск. Всего сегодня уехали десять ребят.

Провожать их пришли родные и близкие, а также мэр Обнинска Татьяна Леонова и старший фельдшер обнинской скорой Вера Иванина. Именно ее бригада была первой, кто отправилась работать и оказывать помощь в зону спецоперации.

- Вы герои. Всю жизнь так было – мужчины идут защищать родину, а мы - женщины, матери, жены, дети, - будем вас ждать и стараться работать лучше, чтобы вам там было от этого немного теплее, - обратилась она к мобилизованным. - Мы вас очень любим! Берегите себя, слушайте командира. Правда за нами, потому что мы идем защищать своих.

Увы, но именно в этот день, одной из провожающих понадобилась помощь медиков – во время ожидания отъезда автобуса с мобилизованными женщине стала плохо, она потеряла сознание. Уберегая от падения на землю, ее подхватили другие провожающие. Женщину увезли в больницу.

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