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В Обнинске четверо детей потеряли сознание во время школьной линейки

Диана Коршикова
Опубликовано: 25.10.2022 15:30 1 425
В Обнинске четверо детей потеряли сознание во время школьной линейки

В понедельник, 24 октября, в обнинской школе «Держава» случилось ЧП. Во время школьной линейки четверо учеников младших классов потеряли сознание.

Как сообщила нам начальник управления общего образования администрации города Татьяна Волнистова, ситуация произошла рано утром, ещё до завтрака, поэтому причиной мог стать сахар и низкое давление.

При этом, как подчеркнула Волнистова, в зале, где проходила линейка, было убрано, помещение проветривалось.

Во вторник обнинская прокуратура сообщила, что по данному факту проводится проверка.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - заявили в ведомстве. - По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 25.10.2022 15:30 1 425
Тэги: обнинск происшествия дети
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