Обнинские эко-активисты скинулись на независимую экспертизу Протвы

В середине августа обнинские эко-активисты объявили сбор средств на проведение независимой экспертизы реки Протвы.

И во вторник, 25 октября, они объявили о том, что результаты уже получены и они готовы в ближайшие дни их обнародовать.

- Хотим сразу отметить, что пробы были взяты не в дни самых ужасных сбросов, чтобы потом не писали в оправдание то, что это были временные неполадки на очистных. Нет, это будут показатели того, что ежедневно сливается в реку, но при этом даже в самые скромные дни туда сливают явно с большими нарушениями, - отметили в сообществе «Эко-Обнинск».

Сейчас эко-активисты, по сути, кинули затравку, чтобы, по их словам, «к моменту обнародования результатов их ждало, как можно больше людей», дабы вызвать широкий общественный резонанс. Видимо, результаты буду шокирующими.

Что примечательно, именно сегодня обнинцы массово жалуются на неприятный запах с очистных, который доносится по всему городу. В мэрии заявляют, что виной всему активный ил, отмерший летом из-за аномальной жары. Чтобы его восстановить потребуется порядка трех месяцев.

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