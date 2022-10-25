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Жители Обнинска снова жалуются на запах очистных по всему городу

Диана Коршикова
Опубликовано: 25.10.2022 14:19 1 307
Жители Обнинска снова жалуются на запах очистных по всему городу

Во вторник, 25 октября, жители Обнинска в социальных сетях стали массово жаловаться на неприятные запахи, которые с ночи окутали наукоград. И если раньше вонь с очистных в основном концентрировалась в районе Старого города, то сегодня «ароматы» ощущаются даже в отдаленных микрорайонах.

- Возле «Старого универмага» вообще дышать невозможно, аж глаза слезятся, - жалуются подписчики. 

В мэрии же лишь успокаивают и объясняют, что власти ежегодно проводят мероприятия по модернизации очистных сооружений, чтобы устранить неприятные запахи. В частности на очистных постепенно меняют систему аэрации. Также сюда завезли новый активный ил, который, увы, из-за летней аномальной жары, отмер. На то, что его восстановить потребуется до трех месяцев. Видимо, именно столько обнинцам и придется жить с закрытыми форточками.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 25.10.2022 14:19 1 307
Тэги: обнинск жкх общество
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