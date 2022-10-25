Спортсменка волейбольного клуба «Обнинск» Арина Ряжнова: «Я не представляю, как жить без спорта»

Волейбольный клуб «Обнинск» продолжает воспитывать чемпионов. Кузница кадров для отечественного спорта поставляет кадры для сборной России с завидной постоянностью.

Да, воспитанники пляжного отделения волейбольного клуба из Калужской области после этого зачастую переходят в другие клубы. Но, во-первых, они не становятся от этого менее своими. Во-вторых, на их место приходят молодые перспективные игроки.

Один из ярких примеров развития перспективного игрока, который только начинает делать своими первые шаги в профессиональном спорте, – 19-летняя Арина Ряжнова. Молодая спортсменка добилась за последние годы успеха на молодежном уровне.

Арина является многократным победителем первенств России среди девушек до 17 и до 19 лет. Также на счету спортсменки волейбольного клуба «Обнинск» есть пять золотых медалей этапов чемпионата России.

Арина Ряжнова рассказала о своем приходе в пляжный волейбол, психологической устойчивости и о том, что не любит мечтать.

Арина Ряжнова выиграла пять медалей этапов чемпионата России.

Династия Ряжновых

- Арина, твой папа Георгий Ряжнов - серебряный призер чемпионата России, трёхкратный чемпион Ирана, обладатель «серебра» и «бронзы» чемпионата Азии среди клубных команд. Он также долгое время возглавлял женскую сборную России по пляжному волейболу. У тебя не было другого выбора, как пойти заниматься волейболом?

- Я плохо помню эти моменты детства. Во втором классе меня записали в спортивную школу олимпийского резерва Александра Савина. Я сначала сопротивлялась. А потом понравилось тренироваться. Вскоре занялась пляжным волейболом.

Сейчас уже понимаю, что этот вид спорта точно для меня. Папа в этом выборе совсем не при чем. Многие почему-то думают, что я играю из-за своей фамилии. Но они не видят, как я тренируюсь.

- Когда папа является тренером, это не всегда хорошо сказывается на спортивных успехах его детей. Как часто вы обсуждаете с отцом волейбол?

- Стараюсь обходить эти темы. В моем детстве отец являлся больше тренером. А сейчас я хочу, чтобы он был просто папой. Конечно, когда мне нужна помощь на играх или на тренировках, он не отказывает.

Пляжный волейбол в дождь

- У тебя было много побед на юношеском уровне. Какая запомнилась больше всего?

- Успехов хватало. Но мне больше запоминаются поражения. Они сильно отдают мне в сердце. Например, проигрыши на первенствах Европы и мира. После победы ты радуешься один день. На следующие сутки начинаешь вновь работать и тренироваться и пахать.

- Почему ты решила выбрать пляжный волейбол, а не классический?

- Мне нравится, что на корте мало людей. Ты знаешь и выполняешь свою работу. В классическом волейболе на площадке шесть игроков.

В пляжке больше ответственности. Постоянная беготня, ты задыхаешься от розыгрыша к розыгрышу. Для меня это какое-то свое удовольствие. Ты вроде умираешь уже на корте, а играть надо продолжать, бороться за каждое очко.

- Пляжный волейбол сильно зависит от погоды. И она зачастую бывает совершенно разная. Жара, сильный ветер, холод, дождь. Для тебя какие погодные условия самые комфортные?

- Я, наверное, больше всего люблю играть в дождь. Хотя таких волейболистов, скорее всего, не так много.

- Чтобы добиваться таких высоких результатов, нужна хорошая тренировочная база. Какие условия в Обнинске созданы для развития пляжного волейбола?

- Здесь есть в принципе все, что нужно для занятий. Дети могут тут расти и развиваться в спортивной школе олимпийского резерва Александра Савина. А после этого переходить на более высокий уровень – в волейбольный клуб «Обнинск». В нашем городе созданы одни из лучших условий в России.

Арине Ряжновой больше всего нравится играть в дождь.

Игра в паре

- В пляжном волейболе очень важно найти своего партнера по команде. Как давно ты выступаешь в паре с Елизаветой Губиной?

- Лет пять точно. Мы постоянно вместе. Тренировки, турниры, матчи. Привыкли жить в таком ритме.

- Прошедший сезон получился особенный для российского волейбола. Было очень много соревнований. Многие пары даже пропускали некоторые этапы чемпионата страны. Как тебе удалось выдержать такой плотный график?

- Я выступила на всех этапах чемпионата России. Да и вообще никаких соревнований не пропустила. Несколько турниров сыграла с Машей Егоров, которая сейчас выступает за калининградский «Локомотив», но является воспитанницей ВК «Обнинск». Для меня такое обилие турниров идет на пользу. Лучше играть, чем постоянно тренироваться.

- Российские спортсмены не выступают в 2022 году на международных соревнованиях. Это факт не снижает мотивацию?

- В нашем виде спорта есть сильные команды, которые имеют опыт выступления на Олимпийских играх. Спасает то, что с ними можно на каждом турнире побороться.

Я начала ездить на международные соревнования только в прошлом году. И сейчас должна была бы там выступать. Поэтому еще больше тренировалась, чтобы защитить честь страны на таком уровне. Но пока такой возможности нет.

- В этом сезоне практически все этапы чемпионата России выиграли участницы последних Олимпийских игр в Токио Светлана Холомина (прим. – уроженка первого наукограда, воспитанница ВК «Обнинск») и Надежда Макрогузова. Чего вашей паре не хватает в играх с лидером?

- Наверное, уверенности в своих силах. И очень важно, что мы очень много допускаем своих ошибок. В матчах с менее сильными командами можно победить и так. А со Светой и Надей надо играть чисто, чтобы навязать борьбу.

- В мире давно принята практика использования в работе спортивных психологов. Сейчас к этому приходят и в России. Насколько нужен такой специалист?

- Я бы советовала работать с психологом. Особенно в нашем виде спорта. Ведь мы 24 часа в сутки практически всегда находимся со своим партнером по команде. Тут могут возникать конфликты. На корте в пылу борьбы ты можешь что-то напарнику лишнее сказать. Потом приходится извиняться. Да и психологическая устойчивость в ходе игры и турнира очень важна.

Не мечты, а цели

- Как складывается твой обычный день?

- Большое количество времени занимают тренировки. Обычно их две за день. Мне нравится, когда много тренируешься.

- Бывает, что ты с Елизаветой Губиной по несколько дней не разговариваешь?

- Нет, такого не случается. В этом сезоне был момент, когда я во время игры выплеснула негатив на Лизу. Потом вечером извинилась. Она попросила так больше не делать.

- Ты и Елизавета Губина являетесь первой парой ВК «Обнинск». А клуб из Калужской области – один из самых известных в России. От вас ждут постоянно хороших результатов. Это как-то давит?

- Могу ответить за себя. На меня давит такая ответственность. Но, с другой стороны, всегда хочется доказать, прежде всего, себе, что я могу. Не просто так тренируюсь.

- Какие основные проблемы ты видишь в своей игре на данный момент?

- Я бы добавила в скорости и реакции.

- Свободного времени у тебя, наверное, не так много. Но все же, как ты любишь отдыхать?

- Для меня лучше всего находиться дома. Не люблю ходить на какие-то вечеринки. В социальных сетях также не очень часто сижу, мало постов выкладываю.

- Есть какие-то мечты по поводу дальнейшей спортивной карьеры? Что бы хотелось выиграть на взрослом уровне.

- Не люблю мечтать. Как только начинаешь думать о том, что завоюешь ту или иную награду, всегда проигрываешь. Не нравится слово «мечта», больше хочется ставить цели и достигать их.

- Ты чувствуешь, что от года к году прибавляешь в своей игре?

- Да. В позапрошлом сезоне я ничего не выиграла. Просто тренировалась и выступала, но без наград. В прошлом сезоне завоевала две золотые медали этапов чемпионата России. Был результат. В 2022 году также практически всегда боролись за места на подиуме.

- У многих спортсменов в течение карьеры бывают мысли о том, чтобы все бросить. У тебя такого не случалось?

- Нет. Даже после неудачных матчей и турниров хочу еще больше тренироваться. Скажем, работать над своей подачей, которая у меня не всегда получается.

Я просто не понимаю, как мне жить без спорта. Всегда хочется тренироваться и становится сильнее.

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